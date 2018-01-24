Росія працює над "оновленням ядерної тріади", – Defense News

Американські медіа, а також експерти й чиновники з оборонного відомства США занепокоєні нарощуванням ядерного потенціалу, яке демонструє Росія.

Про це йдеться в статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Американський ресурс Defense News повідомляє про те, що Росія працює над "оновленням своєї ядерної тріади": "На додачу до модернізації старих радянських ядерних систем Росія розробляє і розгортає нові ядерні боєголовки і пускові установки".

У Росії також розробляються щонайменше дві нові системи балістичних ракет великої дальності, гіперзвуковий транспортний засіб ковзання і нова міжконтинентальна ядерна підводна торпеда,

– йдеться у публікації.

Сполучені Штати, додає Defense News, хвилює не лише "розширення все більш різноманітного ядерного потенціалу", яким володіє РФ, а й натяки Росії на те, що останній може бути використаний для превентивного удару.

Між тим 18 січня 2018 року глава МЗС РФ Сергєй Лавров, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, заявив, що його країна не планує приєднуватися до Договору про заборону ядерної зброї, який був прийнятий в Нью-Йорку 7 липня 2017 року.

При цьому Лавров зазначив, що РФ прагне до побудови без'ядерного світу, проте домагатися цієї мети Росія збирається "не такими односторонніми методами", як ті, на яких ґрунтується згадуваний Договір.

Тим часом аналітики Пентагону повідомляють про побудову Росією секретного підводного ядерного безпілотника, здатного нести ядерну боєголовку у 100 мегатонн. Таємнича зброя має дальність дії у 6200 миль, а також здатність занурюватися до 3280 футів нижче рівня моря.

В Пентагоні резюмують: Путін диверсифікує ядерний потенціал Росії, щоб отримати стратегічну перевагу перед США. А тому, говорять військові стратеги, Сполученим Штатам необхідно зробити в рази більше, щоб відповідати ядерну потенціалу Росії.

Детальніше читайте у публікації: Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону