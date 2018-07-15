Росія пригрозила Усику судом

Зрив фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим може спричинити серйозні наслідки.

Таку заяву на сторінках ТАСС зробив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев, натякнувши саме на наслідки для української сторони.

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Кремлев наголосив на тому, що на організацію бою вже пішло чимало коштів і у випадку зриву Росія піде судитися.

"Контракти боксерів з WBSS досить жорсткі, тому зрив бою однієї зі сторін може мати серйозні наслідки, зокрема, суди. На організацію бою вже витратили пристойну суму. Але по факту це вже зона відповідальності WBSS, і тільки з ними можна вести переговори. Ну, а порушення домовленостей і наступні розгляди можуть вплинути на кар'єру Усика", – заявив він.

Нагадаємо, фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.



Переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.



Також вже відомо, з ким може вийти в ринг переможець пари Усик – Гассієв.