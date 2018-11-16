Росія пригрозила закрити Азовське море українським суднам: з'явилась реакція Туки

Росія дійсно має можливість в короткі терміни перекрити Керченську протоку і Азовське море для українських суден. Проте, відповідні заяви роблять ті росіяни, які не мають реальної влади.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Прямий".

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Раніше 24 канал повідомляв, що член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму, назвавши цю ситуацію свавіллям. Він наголосив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Тука припускає, що Москва дійсно може вдатися до таких дій, однак для того, аби перекрити судноплавство в Керченській протоці, зовсім необов'язково використовувати військово-морські сили.

Дійсно, у Росії такі можливості є, і не треба на це заплющувати очі і робити вигляд ніби це нас не стосується. Дійсно, Росія має фізичні можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку, таким чином заблокувати рух будь-яких суден, українських чи міжнародних, через Керченську протоку. Це відповідає дійсності,

– сказав Тука.

Водночас, чиновник зазначив, що якщо відповідь від РФ і буде, то очікувати її варто протягом кількох днів, або на вихідних.

При цьому Тука висловив переконання, що член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клінцевич є "невдалою копією" лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жириновського.

"Ця людина постійно виступає з мілітаристськими, радикальними закликами і весь час позиціонує себе "витязем русского миру". Насправді, ця людина не має жодної влади, окрім можливості виступати на ефірах", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.