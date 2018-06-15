Росія привела Чорноморський флот у повну бойову готовність через побоювання дій України, – ЗМІ

Росія привела сили свого Чорноморського флоту в повну бойову готовність. Причиною таких дій послугували нібито можливі провокації зі сторони України біля берегів окупованого Криму під час Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Росія відправила в район Азовського моря додаткові кораблі і збільшила кількість бойових вильотів авіації.

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Джерело видання у берегових військах Росії сказало, що стан підвищеної боєготовності утримуватиметься до 31 липня, хоча ЧС завершиться вже 15 липня.

У свою чергу Міністерство оборони Росії заперечує факт приведення у бойову готовність сил Чорноморського флоту, переконуючи, що це вигадки журналістів.

В Україні прокоментували інформацію про нібито підготовку провокацій.

"Незалежно від стогонів переляканих російських найманців і загроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно до загроз", – відповіли в офісі Ради національної безпеки і оборони України на чолі з Олександром Турчиновим.