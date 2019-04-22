Росія продовжує стягувати заборонену зброю на Донбас

Росія продовжує порушувати мінські домовленості. ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики розміщували озброєння та техніку в заборонених місцях, зокрема поблизу житлових будинків.

Так, 16 квітня безпілотник ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене на непідконтрольній урядовій території, а 17 квітня він виявив 4 танки (Т-64) на північ від пункту Новоселівка, що розташована поруч Луганська, передає штаб Операції Об'єднаних Сил.

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Поблизу Луганська місія ОБСЄ помітила заборонене російське озброєння:

• 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметрів)

• 5 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 міліметрів)

• 5 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 міліметрів)

• 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметрів) на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ"

• одну бойову машину піхоти (БМП-1) поблизу Луганська

• одну бойову броньовану машину та 1 машину зв’язку біля села Сміле, що на північний захід від Луганська

• 2 БМП-1 та 3 ББМ біля населеного пункту Довге

• 2 бронетранспортери і одну броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Луганську.

• зенітну установку (ЗУ-23, 23 міліметри), встановлену на вантажівку у пункті Жовте за 17 кілометрів на північний захід від Луганська

• 12 ББМ та 1 зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на МТ-ЛБ, біля Довгого

• одну БТР-80 та одну ББМ у Новоселівці.

Водночас, зафіксовано 7 "Градів" на території об’єкта поблизу населеного пункту Садовий на південний захід від Луганська, ще 7 "Градів" поблизу Міусинськ та 15 "Градів" між житлових будинків біля Хрустального.

Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.

Окрім того, бойовики забороняли доступ місії ОБСЄ до деяких території, які підлягають моніторингу. Так, відмовили під час патрулювання у населеному пункті Шевченко, що розташований на південь від Донецька, у населеному пункті Ясне, Леонове та Новоласпа, посилаючись на "проведення комплексу безпекових заходів" у цьому районі.