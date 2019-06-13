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      Росія пропонує мирову угоду "Нафтогазу": там відреагували

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      У "Нафтогазі" відреагували на заяви Росії щодо мирової угоди
      У "Нафтогазі" відреагували на заяви Росії щодо мирової угоди / ua.news

      "Нафтогаз України" поки не отримував жодних пропозицій про мирову угоду від російської сторони. Однак там готові їх розглянути, якщо вони таки з'являться.

      Пропозиції "Газпрому" суперечать рішенню арбітражу, про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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      Очільник Міненерго Росії заявив, що сподівається на "конструктивний підхід" після зміни уряду в Україні. Тому "Газпром" пропонує Україні підписати мирову угоду.

      У відповіді Вітренко зазначив, що "Газпром" хоче продовжити поточний транзитний контракт, в якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту.

      Як тільки "Газпром "добудує" "Північний потік-2 "і" Турецький потік ", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші,
      – пояснив він.

      Натомість "Нафтогаз" готовий обговорювати те, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу по компенсації "Нафтогазу" збитків від невиконання зобов'язань по транзитному контракту у 2009-2017 роках.

      "Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках", – додав виконавчий директор "Нафтогазу".

      Він наголосив, що в такому випадку "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог в новому арбітражі, ініційованому "Газпромом".

      Що відомо про суди иіж "Нафтогазом" і "Газпромом"?28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію доплатити НАК "Нафтогаз України" виплатити Україні грошому компенсацію у розмірі 2,6 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Вже 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

      Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту – 2,56 мільярда доларів та понад 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. У гривнях це становить понад 220 мільярдів.

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      Теги: Новини України Новини політики Газ Нафтогаз Новини Росії
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