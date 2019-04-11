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      Росія прорахувалась, – Клімкін про провал Москви у ПАРЄ

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      У МЗС прокоментували останнє рішення ПАРЄ щодо Росії
      У МЗС прокоментували останнє рішення ПАРЄ щодо Росії / Фото з відкритих джерел

      Останнє рішення Парламентської асамблеї ради Європи щодо Росії є прорахунком Москви . Європейські дипломати розуміють її справжні наміри та мотиви.

      Не усі євони повелися на спроби маніпуляції представників Росії у ПАРЄ, вважає глава МЗС України Павло Клімкін.

      Читайте також: У Росії заговорили про вихід з Ради Європи

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". Вона містила норми, які мали зняти санкційний тиск з Російської Федерації. Однак перед голосуванням небезпечні правки прибрали.

      І щодо останнього рішення ПАРЄ. Для деяких європейських політиків цінності та принципи закінчуються там, де закінчується зона комфорту. Проте не для всіх. І тут Росія прорахувалася. Європа бачить і знає її справжнє обличчя і сутність,
      – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

      Зазначимо, у документі замість чинної санкційної процедури пропонували ввести іншу – складнішу за механізмом запровадження.

      За що зрештою проголосували? Складну процедуру таки запровадять, але вона існуватиме паралельно із чинним алгоритмом введення санкцій. Також ПАРЄ зберегло за собою право самостійно вводити санкції проти Росії.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала це питання на 2019 рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія і змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в'язниць.

      blog_ava
      У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Росії МЗС України Павло Клімкін ПАРЄ Новини політики
      Джерело: 24 канал
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