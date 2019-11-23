Росія просувала теорію втручання України у вибори в США, – The New York Times

Росіяни два роки розповсюджували конспірологічні теоріїї про втручання України у вибори у США у 2016 році і змогли переконати у цьому частину американських політиків.

Про це повідомило авторитетне видання The New York Times із посиланням на звіт розвідслужб.

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У документі зазначено: щоб поширювати дезінформацію, Кремль використовував впливових російських і українських олігархів, бізнесменів і політиків. Їм надавали викривлену інформацію, яку ті потім передавали або американським колегам, або політикам і навіть журналістам.

До розповсюдження брехні щодо України долучився і особисто Володимир Путін, який публічно говорив про можливе українське втручання.

Зазначимо, що на слуханнях у Конгресі колишня радниця Трампа з російських питань підтвердила: втручання в американські вибори у 2016 році здійснювала Росія, а не Україна. Це встановили американські спецслужби та спецпрокурор Роберт Мюллер за два роки розслідування.

Про яке втручання у вибори США йдеться?

Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

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Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон. Натомість Зеленський заявляв, що Трамп жодних доказів про втручання України у вибори США не надавав, а якщо надасть, "то обов'язково будемо розслідувати".