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      Росія просувала теорію втручання України у вибори в США, – The New York Times

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      Росія просувала теорію втручання України у вибори в США, – The New York Times / Укрінформ

      Росіяни два роки розповсюджували конспірологічні теоріїї про втручання України у вибори у США у 2016 році і змогли переконати у цьому частину американських політиків.

      Про це повідомило авторитетне видання The New York Times із посиланням на звіт розвідслужб.

      Важливо! Джуліані звинуватив Байдена у підкупі Порошенка, – ЗМІ

      У документі зазначено: щоб поширювати дезінформацію, Кремль використовував впливових російських і українських олігархів, бізнесменів і політиків. Їм надавали викривлену інформацію, яку ті потім передавали або американським колегам, або політикам і навіть журналістам.

      До розповсюдження брехні щодо України долучився і особисто Володимир Путін, який публічно говорив про можливе українське втручання. 

      Зазначимо, що на слуханнях у Конгресі колишня радниця Трампа з російських питань підтвердила: втручання в американські вибори у 2016 році здійснювала Росія, а не Україна. Це встановили американські спецслужби та спецпрокурор Роберт Мюллер за два роки розслідування.

      Про яке втручання у вибори США йдеться?

      Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.

      Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

      Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон. Натомість Зеленський заявляв, що Трамп жодних доказів про втручання України у вибори США не надавав, а якщо надасть, "то обов'язково будемо розслідувати".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Вибори у США Володимир Путін Розслідування
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