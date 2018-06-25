Росія проти Сенцова: з'явилася важлива деталь

Росія у своїх внутрішніх документах називає незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова громадянином України.

Про це повідомив адвокат бранця Кремля Дмитро Дінзе, опублікувавши відповідний документ за підписом керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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Зокрема, тут зазначається, що засуджений 25 серпня 2015 року Сенцов Олег Геннадійович – громадянин Республіки України – прибув етапом 9 жовтня 2017 року.

Крім того, тут оприлюднено номер його паспорта – ЕС 477125, який було видано 12 жовтня 1997 року.



Документ, за яким Сенцова у Росії визнають громадянином України

Таким чином, ця довідка спростовує твердження російської сторони про те, що Сенцов на момент засудження був громадянином Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.