Росія роками використовувала своїх агентів впливу у Міністерстві оборони, – The Washington Times

Корупція у Збройних силах України шкодить національній безпеці, а росіяни роками мали вплив на Міністерство оборони України через лояльних високопосадовців.

Про це йдеться в матеріалі однієї із найвідоміших американських щоденних газет The Washington Times, українську версію якого опублікувала "Gazeta.ua".

Приводом для таких заяв стала катастрофа літака Су-27, що сталася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018". У Вашингтоні вважають, що інцидент потрібно ретельно розслідувати, оскільки один із загиблих пілотів літака – військовослужбовець Національної гвардії США. Однак згідно українського законодавства американських експертів до слідства не допускають – Київ пропонує створити чергову слідчу групу. В США вважають, що через корупцію і політику, роботи слідчої групи можуть тривати роками. Як приклад приводять ситуацію зі збитим малайзійським літаком рейсу MH-117 – через чотири роки після катастрофи розслідування так і не завершилося.

Американські журналісти акцентують увагу та тому факті, що військові новини з України мають в США неоднозначну репутацію. З одного боку – українська влада озвучувала на весь світ підозри, що за нещодавніми вибухами на арсеналах, стоїть саботаж, натякаючи при цьому на зацікавлену сторону – Росію. Українці жаліються на весь світ, що в результаті численних вибухів на військових складах, країна залишилась без вкрай необхідних боєприпасів, а це послаблює можливості української армії в умовах російської агресії.

А з іншого боку, в 2007 році Міністерство Оборони України на чолі з Анатолієм Гриценком, а згодом і очолюваний ним профільний комітет ВР, наносили методичні удари по обороноздатності держави, знявши з озброєння та розпилявши на металобрухт єдиний на той час вид важкої ракетної зброї, оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Ельбрус" (російської розробки та виробництва Казахстану). Ліквідація ракет почалась як раз на військовому арсеналі Калинівка Вінницької області, – нагадують американські журналісти.

Генерал Микола Маломуж, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України з квітня 2005 по червень 2010 року, пояснив, що Україну позбавили важких ракет не просто так. Маломуж переконаний, що Росія використала своїх агентів впливу, які займали високі посади у Міністерстві оборони; декількох російських громадян навіть призначали на посаду міністра оборони України.

За його словами, Росія завжди хотіла, щоб в Україні не було, оперативно-тактичних ракетних комплексів, щоб їх прибрали або перемістили подалі від російського кордону. Росіяни активно стежили за ліквідацією – категорично не погоджувались з розміщенням українських військових систем ближче до російського кордону.

Росія здійснила таку масштабну операцію за допомогою міністрів оборони Дмитра Саламатіна і Павла Лєбєдєва, що взагалі мали російське громадянство, та завдяки міністру оборони Анатолію Гриценко, котрий був одним з основних прихильників процесу роззброєння.

Маломуж пояснює американським журналістам, що ці посадовці намагалися переконати українську аудиторію, що війни з Росією ніколи не буде. Це дозволило їм ліквідувати військові об’єкти, системи і обладнання. Найновіші системи не купувалися, військові операції припинилися, пілоти десятиліттями не літали, технічне обслуговування і ремонт припинилися, танки відправили на металобрухт, а авіаносець було продано Китаю.

"Чи розповідав би міністр охорони здоров’я громадськості байки, що люди ніколи не захворіють? То як же міністри оборони можуть говорити, що ніколи не буде війни? Це можна зрозуміти у випадку тих міністрів оборони України, які, насправді, були росіянами, якщо вони прагнули послабити або знищити обороноздатність України, але які мотиви рухали іншими людьми, і чому Анатолій Гриценко, який є громадянином України, підтримав ці безглузді схеми роззброєння?", – цитує американська газета The Washington Times генерала Миколу Маломужа, екс-керівника Служби зовнішньої розвідки України.