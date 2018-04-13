Росія розглядає Україну лише як один з театрів бойових дій у Європі, – аналітик

Україна – не єдиний театр військових дій Росії в Європі. Адже протистояння може бути не тільки на території будь-яких країн, але і в кіберпросторі.

Таку думку висловив старший співробітник Атлантичної ради Аріель Коен в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Україна – це театр у Європі. В Європі є й інші театри військових дій. Наприклад, балтійський, який зараз тимчасово затих, але ми ж бачимо, що в Латвії вже йде розгойдування, проходять демонстрації російськомовного населення проти реформи освіти. Післязавтра може виникнути криза польотів літаків над Північним морем. Може виникнути криза на Кавказі", – вважає експерт.

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За словами Коена, крім того, є й інші області протистояння.

"Це кіберпростір, інформаційна війна, і далі можуть бути конвенціональні, і неконвенціональні – ядерні та хімічні атаки", – сказав він.