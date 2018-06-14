Росія – Саудівська Аравія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірні Росії та Саудівської Аравії зіграли перший матч на Чемпіонату світу з футболу 14 червня. У цей день відбувся лише цей один матч.
Перший гол у цьому матчі забила збірна Росії. Його автором став Юрій Газінський, який пробив головою після подачі Олександра Головіна.
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Відео першого голу на Чемпіонаті світу 2018
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Згодом травму у грі отримав Алан Дзагоєв, і замість нього вийшов Денис Черишев.
Відео травми Дзагоєва
Саме Черишев став автором другого голу у цьому матчі. Він забив незадовго до перерви.
Відео голу Дениса Черишева на Чемпіонаті світу
Джерело: 24 Канал
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