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Росія – Саудівська Аравія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Росія – Саудівська Аравія відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Росія – Саудівська Аравія відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Росії та Саудівської Аравії зіграли перший матч на Чемпіонату світу з футболу 14 червня. У цей день відбувся лише цей один матч.

Перший гол у цьому матчі забила збірна Росії. Його автором став Юрій Газінський, який пробив головою після подачі Олександра Головіна.

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Відео першого голу на Чемпіонаті світу 2018

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Згодом травму у грі отримав Алан Дзагоєв, і замість нього вийшов Денис Черишев.

Відео травми Дзагоєва

Саме Черишев став автором другого голу у цьому матчі. Він забив незадовго до перерви.

Відео голу Дениса Черишева на Чемпіонаті світу

 

 

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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