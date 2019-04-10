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      Росія шантажем зірвала переговори щодо Донбасу в Мінську

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      Росія шантажем зірвала переговори щодо Донбасу в Мінську
      Росія шантажем зірвала переговори щодо Донбасу в Мінську / Фото з відкритих джерел

      Російська сторона знову зірвала переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на Донбасі.

      Представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко у Facebook написала, що представники Росії відмовляються від роботи в тристоронньому форматі ОБСЄ.

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      Російська сторона під час переговорів шантажувала Україну вимогою "прямого діалогу з ОРДЛО" та нагадала, що чекає результатів виборів в Україні. 

      "Російська сторона під надуманими приводами зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп... Чекають результатів виборів в Україні, захоплено ловлячи сигнали опонентів президента Порошенка про "автономії", поїздки "майбутнього нового президента" в окупований РФ Донецьк і Луганські і іншу прокремлівську маячню. Запахло реваншем", – написала Геращенко.

      Російські представники вчергове відмовилися обговорювати питання звільнення заручників і політв'язнів до виборів.

      Що відомо про політв'язнів у Росії? У в'язницях РФ наразі утримують понад 80 громадян України через їхні політичні переконання та проукраїнську громадянську позицію. Серед затриманих є Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов та 24 захоплені на Азові моряки.

       

       

      Що таке мінські домовленості?Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

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      Теги: Новини Росії Новини України Мінські домовленості Україна – Росія Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Новини Білорусі Мінськ
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