"Росія шукає морської війни": український посол про дії РФ в Азовському морі

Своїми діями Росія намагається спровокувати Україну та витіснити її із Азовського моря. Його акваторію РФ використовує як новий фронт для своєї агресії.

Про це заявив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у коментарі "Укрінформ".

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Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України. Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою робот,

– сказав дипломат.

За його словами, РФ намагається витіснити Україну із Азовського моря.

Він також додав, що зараз просто необхідні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії партнерів України, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.



Згодом стало відомо про те, що РФ заблокувала рух для суден через Керченську протоку. Також відомо, що російські військові гвинтокрили супроводжують українські судна. Окрім цього, окупанти підняли в небо винищувачі. Своєю чергою, в Україні повідомили, що екіпажі бронекатерів перебувають у повній готовності та готові до висадки російського десанту.