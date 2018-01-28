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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія сприяла конфлікту на Донбасі з самого початку, – Волкер

00:40, сьогодні 958 Читать новость на русском
Я не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України, – Волкер
Я не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України, – Волкер / Соцмережі

Росія ніколи не називала себе миротворцем щодо України. Крім того, Кремль наголошує, що не бере безпосередньої участі у війні на Донбасі, що це – російські "добровольці", які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, однак реальність є інакшою.

Про це він заявив у ефірі "Радіо Свобода".

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"Я не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України. Вона каже, що не бере безпосередньої участі, що це – російські "добровольці", які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, які борються за власні цілі в Україні", – переконує дипломат.

Водночас він зауважив, що насправді ми знаємо протилежне та бачили на власні очі, що це некоректний опис того, що відбувається.

"Радше, Росія дала вказівку, контролювала та посприяла цьому від початку. Проте вона заперечує таку участь", – підкреслює спецпредставник Держдепу США.

"Не настільки важливо, якщо чесно, у чому ми погоджуємось, а в чому погляди розбігаються. Важливо, чи вдасться домовитись, що з цим робити. І якщо на тій території не буде російських сил, діятиме міжнародна миротворча місія, яка гарантуватиме безпеку, і потім домовимось про місцеві вибори легітимної влади в регіоні – мерів, сільських голів, очільників областей, – то це і стане кроком уперед, що може завершити конфлікт", – додає Волкер.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики Новини України Курт Волкер Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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