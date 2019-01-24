"Росія стала зухвалішою": у НАТО розповіли, чому війська США повертаються в Європу

НАТО має одночасно відповідати на багато викликів, серед них – зухвала агресія Росії. Війська США не залишають європейський континент, а навпаки, нарощують там свою присутність для посилення колективної оборони,

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише "Радіо Свобода".

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Генсек НАТО зазначив, що присутність американських військ у Європі зменшилась після холодної війни, однак зараз збройні бригади США повертаються.

Попри те, що в це вірять чимало людей, Сполучені Штати не покидають Європу. Вони зменшили свою присутність після завершення Холодної війни, а нині повертають свої збройні бригади, відповідаючи на потреби зміцнення НАТО й колективної оборони в Європі,

– пояснив він.

При цьому Столтенберг наголосив на зростанні оборонних потужностей європейських держав-союзниць.

"З 2016 року європейські члени НАТО разом із Канадою збільшили свої видатки на оборону до 41 мільярда доларів. До кінця наступного року вони мають додати на ці потреби ще 100 мільярдів доларів", – додав він.

Генсек вважає, що у демократичному світі зараз існує чимало загроз, охорона миру в якому є основною місією НАТО.

Ми маємо багато загроз і викликів одночасно. Кібернетична загроза, тероризм, поширення атомної та зброї масового знищення, є тенденція до змагання між великими світовими потугами, на кшталт Китаю, Росії та США,

– сказав Столтенберґ.

При цьому він наголосив, що Росія стала «значно зухвалішою, чинить акти агресії від Керченської протоки – до вулиці в Солсбері, де вона використала хімічну зброю".

"На всі ці виклики ми мусимо реагувати одночасно", – пояснив генсек.

Єнс Столтенберг також зазначив, що Північноатлантичний альянс занепокоєний тим, що Росія нарощує військовий потенціал в регіоні Чорного моря. У відповідь на це НАТО активує дії у цій місцевості.