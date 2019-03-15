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      Росія створює в Азовському морі умови для військового нападу на Україну, – МЗС

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      Росія може напасти на Україну з моря в Азовському регіоні
      Росія може напасти на Україну з моря в Азовському регіоні / Фото з відкритих джерел

      Агресивна поведінка Росії в Керченській протоці та Азовському морі спрямована на те, аби вбити економіку регіону і створити військову передумову для нападу на Україну з моря.

      Таку заяву зробив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв на спеціальному засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ і підкомітету з питань безпеки та оборони в Страсбурзі. Засідання було проведене у зв'язку з 5 річницею незаконної російської окупації Криму й агресії проти України.

      Читайте також: Треба готуватися, – у НАТО очікують загострення у Чорному морі через Росію

      Представник МЗС нагадав про захоплення російськими прикордонниками та ФСБ українських військових кораблів та екіпажів. Тоді Москва не повідомляла про офіційне перекриття Керченської протоки і закрила прохід під Кримським мостом своїм танкером.

      З перехопленого радіозв'язку російських військових стає зрозуміло, що збройна атака на українські судна та захоплення моряків ВМС "не було випадковим чи спонтанним". Тому, цей напад Росії є актом агресії відповідно до визначення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1974 року.

      Кремль можна зупинити лише одним мирним способом – введенням та посиленням санкцій, які б'ють по економіці РФ.

      Росія розуміє тільки силу, і з нею потрібно вести переговори з позиції сили. Ми чули, що слово "санкції", на жаль, насправді не популярне тут в Брюсселі і в багатьох європейських столицях. Але, будь ласка, зрозумійте, що це єдиний мирний інструмент, яким володіють європейці, щоб зупинити російські військові дії й агресію,
      – підкреслив дипломат.

      15 березня Європейський Союз запровадив нові санкції щодо восьми громадян Росії, які брали участь у нападі на українські кораблі та моряків в Азовському морі. Зокрема, під обмеження потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники ФСБ. Загалом санкційний список ЄС за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 171 особи і 44 компаній.

      Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції МЗС України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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