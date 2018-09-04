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Росія та Іран можуть зробити серйозну помилку в Сирії, – Трамп

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / interfax.ru

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Іран здійснять "серйозну гуманітарну помилку" в Сирії, якщо допустять наступ урядових сил на останній оплот збройної опозиції - провінцію Ідліб.

Про це Дональд Трамп написав у себе в Twitter.

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"Президент Сирії Башар Асад не повинен нерозважливо нападати на провінцію Ідліб. Росіяни і іранці зробили б серйозну гуманітарну помилку, прийнявши участь в цій потенційній людській трагедії. Можуть бути вбиті сотні тисяч людей. Не дозволяйте цьому статися", – заявив він.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Іран Новини Росії Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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