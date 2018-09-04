Росія та Іран можуть зробити серйозну помилку в Сирії, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Іран здійснять "серйозну гуманітарну помилку" в Сирії, якщо допустять наступ урядових сил на останній оплот збройної опозиції - провінцію Ідліб.

Про це Дональд Трамп написав у себе в Twitter.

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"Президент Сирії Башар Асад не повинен нерозважливо нападати на провінцію Ідліб. Росіяни і іранці зробили б серйозну гуманітарну помилку, прийнявши участь в цій потенційній людській трагедії. Можуть бути вбиті сотні тисяч людей. Не дозволяйте цьому статися", – заявив він.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.