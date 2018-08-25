Росія та ще дві країни проведуть військові навчання із симулюванням ядерного нападу

Росія, Китай та Монголія планують з 11 по 15 вересня провести масштабні військові навчання "Восток-18". За повідомленням посадовців США, ці навчання включатимуть симулювання ядерного нападу.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Як сповістило китайське оборонне відомство, для участі у навчаннях країна надішле до Росії більше 3 тисяч 200 військових і 900 одиниць військового устаткування а також 30 літаків.

Читайте також: У Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії

Ми закликаємо Росію вжити кроків для того, щоб надати інформацію щодо цих навчань і операцій у Європі, чітко пояснити наміри і мінімізувати ризики виникнення непорозуміння,

– зазначив речник Пентагону Ерік Пагон, відповідаючи на питання про"Восток-18".

У цих військових навчаннях також вперше візьме участь Монголія. Ця країна була союзником СРСР у 1990-х, але останнім часом прагнула розбудувати відносини зі США, попри те, що країна географічно розташована між Росією та Китаєм.

Як розповів виданню The Washington Free Beacon посадовець Пентагону, американські розвідувальні служби уважно спостерігатимуть за навчаннями, адже очікується, що буде проведено симуляцію використання ядерної зброї.

"Це їх стратегічний посил", – сказав посадовець Міноборони США про Китай та Росію.

"Протягом майже 20 років на навчаннях "Восток" Росія відпрацьовувала свою нову доктрину "ескалації заради деескалації" з використанням нової малопотужної ядерної зброї, яку може в основному запускати артилерія", – заявив головний дослідник аналітичного центру International Assessment and Strategy Center Рік Фішер.

Видання також наголошує, що Пентагон дуже занепокоєний новою доктриною Росії зі швидкої ескалації майбутніх конфліктів з використанням ядерної зброї після початку військових дій.