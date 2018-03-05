Росія та сирійська влада винні у стражданні мирних жителів Східної Гути, – Трамп та Мей

В ході телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

Про це повідомляє УНН з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

"Вони обговорили жахливу гуманітарну ситуацію в Східній Гуті. Вони погодилися з тим, що це гуманітарна катастрофа і головна відповідальність за несамовиті людські страждання лежить на сирійському режимі і Росії, основній прибічниці режиму", – зазначено у заяві.

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Лідери двох країн домовилися, що Російська Федерація і інші, хто має вплив на сирійський режим, повинні діяти зараз, щоб припинити його кампанію жорстокості і захистити мирних жителів.

Окрім того, США звинуватили Росію в ігноруванні резолюції Радбезу ООН по Сирії.

"Режим Асада, поряд з його прихильниками в Москві і Тегерані, повинен дотримуватися резолюції 2401 Ради безпеки ООН, припинити бойові дії в Східній Гуті і навколо неї та дозволити безперешкодну доставку гуманітарної допомоги майже 400 тисячам ні в чому не винних цивільних осіб, які опинилися в критичному положенні", – йдеться в заяві Білого дому.

Варто зазначити, що за даними ООН, соратники Росії у Сирії використали хімічну зброю у Східній Гуті.