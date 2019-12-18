Росія таки повинна відшкодувати "Укрнафті" гроші за активи в Криму, – рішення суду

Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Росії, яка вимагала скасувати міжнародне арбітражне рішення на користь "Укрнафти" щодо активів компанії в окупованому Криму. Тож Росія повинна компенсувати "Укрнафті" 44,4 мільйона доларів за захоплені активи на окупованому півострові, а також – сплатити компанії 155 тисяч швейцарських франків судових витрат.

Рішення Верховного Суду Швейцарії є остаточним і оскарженню не підлягає. Це рішення ставить крапку в спробах Росії позбавити "Укрнафту" можливості отримати компенсацію за експропрійовані в Криму інвестиції. Про це повідомили у пресслужбі "Укрнафти".

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"Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні, у крайньому разі мере, цього рішення,

– заявили в компанії.

Що відомо про суд між "Укрнафтою" та Росією

Після анексії Росією Криму в 2014 році "Укрнафта" втратила права власності на 16 автозаправних станцій на півострові. Компанія подала скаргу до Міжнародного арбітражного суду (Женева), який визначив Швейцарію як місце арбітражу.

12 квітня 2019 року Міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Росії на користь "Укрнафти" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію (примусове вилучення) активів компанії в Криму.

Рішенням суду на Росію також було покладено відповідальність за дії збройних формувань, що в квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу та автозаправних станцій "Укрнафти" в Криму. Після цього інвестиції компанії були формально експропрійовані окупаційною владою, яку Росія встановила на окупованому півострові.

Росія намагалася оскаржити у Верховному Суді Швейцарії наявність юрисдикції розглядати спір, пізніше звернулася з вимогою скасувати рішення про компенсацію. Проте все безуспішно.

Що відомо про "Укрнафту"? ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 автозаправками майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України". А групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.