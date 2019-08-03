Росія тренує свій персонал і випробовує озброєння на Донбасі, і це треба змінити, – Волкер

Виведенню російських військових з Донбасу і досягнення виконання мінських домовленостей може посприяти розгортання миротворчої операції ООН у регіоні.

"Російські сили мусять піти (з Донбасу – 24 канал)", – сказав спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пише "Тиждень.ua".

Читайте також: Втрачена можливість для Росії: Волкер жорстко розкритикував утримання моряків в РФ

А після того, як Росія піде, має бути організований певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати мінські домовленості. Наприклад, що створити умови для проведення місцевих виборів.

Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, є розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону,

– сказав Волкер.

Це не єдиний шлях, але "варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил".

До слова, колишній держсекретар США Кондоліза Райс прокоментувала агресію Росії: "Повинен бути контртиск".

Також Волкер наголосив, що Росія здійснює воєнну операцію на Донбасі.

Тож вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає. Але над цим треба працювати,

– підсумував Волкер.



Окуповані Росією території українського Донбасу