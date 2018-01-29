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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Росія у Криму починала доволі обережно, але апетит прийшов під час їжі, – Піонтковський про анексію та слабку реакцію Заходу

18:04, сьогодні 590 Читать новость на русском
Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський

Росія розпочинала події у Криму доволі обережно. Але коли побачила, що Україна не зуміла дати військовий опір, а потужної реакції Заходу не послідувало, у керівництва Росії розпочалася ейфорія.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський у інтерв’ю виданню "Гордон". Він нагадав слова терориста Ігоря Гіркіна про те, що депутати парламенту у Криму чотири рази міняли концепцію так званої резолюції.

"Перша була абсолютно невинна – про те, щоб 25 травня провести референдум про зміну конституції Криму, його взаємин з Києвом і так далі. Слова про анексію зайшли з третьої спроби, тобто Путін промацував ґрунт, наскільки далеко він в цьому напрямку може піти", – зазначив Піонтковський.

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При цьому він наголосив, що Путін не планував "відламувати" шматки від України, адже у його планах – контроль над всією територією в цілому.

Відтак, коли президент Росії побачив, що відповідної реакції зі сторони Заходу на події в Криму не було, у російської влади виникла ейфорія.

"Але ж починали дуже обережненько, з референдуму про збільшення автономії Криму, але потім побачили: а, зійшло з рук з військової точки зору з боку України, зійшло з рук з боку Заходу... У підсумку просто знахабніли і виникла неймовірна ейфорія", – зазначив політолог.

Однак важливим у цих подіях Піонтковський називає виступ Путіна на засіданні обох палат парламенту 18 березня, приурочених анексії Криму. Політолог називає їх "римейком судейської промови Гітлера".

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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