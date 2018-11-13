Росія у Придністров'ї блокує доступ до складів з боєприпасами на кордоні з Україною, – міністр

Росія в окупованому Придністров'ї блокує доступ до потенційно небезпечних складів з 20 тисячами тонн боєприпасів на кордоні з Україною.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

Зокрема, молдовським ЗМІ український міністр заявив, що російський контингент у Чорноморському регіоні, Придністров'ї та на Донбасі становить серйозну загрозу для розвитку обох країн. Черниш також заявив про потенційну небезпеку військового складу у Придністров'ї.

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Склади з боєприпасами в селі Колбасна у непідконтрольному Придністров'ї створюють загрозу як для Молдови, так і для України, адже населений пункт розташований фактично на кордоні, а наявність російських військових лише посилює напругу і небезпеку,

– наголосив міністр.

Він уточнив, що на цих складах розміщені більше 20 тисяч тонн боєприпасів різного призначення, а на об'єкті немає міжнародних спостерігачів.



Арсенал з боєприпасами у Придністров'ї

Що таке "Придністровська Молдовська Республіка"? Здебільшого російськомовний регіон Молдови, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти території країни. Самопроголошену республіку "Придністров'я" не визнав ніхто у світі. Регіон отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову.