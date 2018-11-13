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      Росія у Придністров'ї блокує доступ до складів з боєприпасами на кордоні з Україною, – міністр

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      Черниш заявив, що Росія у Придністров'ї блокує доступ до складів з боєприпасами на кордоні з Україною
      Черниш заявив, що Росія у Придністров'ї блокує доступ до складів з боєприпасами на кордоні з Україною / Прес-служба МінТОТ

      Росія в окупованому Придністров'ї блокує доступ до потенційно небезпечних складів з 20 тисячами тонн боєприпасів на кордоні з Україною.

      Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

      Зокрема, молдовським ЗМІ український міністр заявив, що російський контингент у Чорноморському регіоні, Придністров'ї та на Донбасі становить серйозну загрозу для розвитку обох країн. Черниш також заявив про потенційну небезпеку військового складу у Придністров'ї.

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      Склади з боєприпасами в селі Колбасна у непідконтрольному Придністров'ї створюють загрозу як для Молдови, так і для України, адже населений пункт розташований фактично на кордоні, а наявність російських військових лише посилює напругу і небезпеку,
      – наголосив міністр.

      Він уточнив, що на цих складах розміщені більше 20 тисяч тонн боєприпасів різного призначення, а на об'єкті немає міжнародних спостерігачів.

      Склади боєприпаси Молдова Придністров'я Україна Черниш
      Арсенал з боєприпасами у Придністров'ї

      Що таке "Придністровська Молдовська Республіка"? Здебільшого російськомовний регіон Молдови, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти території країни. Самопроголошену республіку "Придністров'я" не визнав ніхто у світі. Регіон отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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