Росія у Сирії привела у бойову готовність свої ЗРК, – ЗМІ
Російські війська у Сирії привели у повно бойову готовність свої зенітно-ракетні системи С-400. Крім того, активізували патрулювання сирійського неба винищувачі Су-30СМ, що базуються у Хмеймімі.
Відповідну інформацію оприлюднило російське видання "Взгляд".
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Крім того зазначається, що бомбардувальники Су-24М проводять спостережні польоти на малих висотах за угрупованням ВМС США в Східному Середземномор'ї.
У соцмережах своєю чергою повідомляють, що третя пара винищувачів Су-30СМ готується до вильоту після повернення першої пари.
Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.
В уряді США своєю чергою наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.
До слова, начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко переконує, що урядові сили в САР не використовували хімічну зброю в місті Дума.