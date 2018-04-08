Росія у Сирії привела у бойову готовність свої ЗРК, – ЗМІ

Російські війська у Сирії привели у повно бойову готовність свої зенітно-ракетні системи С-400. Крім того, активізували патрулювання сирійського неба винищувачі Су-30СМ, що базуються у Хмеймімі.

Відповідну інформацію оприлюднило російське видання "Взгляд".

Читайте також: Росія заплатить велику ціну, – Трамп гучно прокоментував хімічну атаку в Сирії

Крім того зазначається, що бомбардувальники Су-24М проводять спостережні польоти на малих висотах за угрупованням ВМС США в Східному Середземномор'ї.

У соцмережах своєю чергою повідомляють, що третя пара винищувачів Су-30СМ готується до вильоту після повернення першої пари.