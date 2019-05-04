Росія у всій красі: чиновники влаштували собі VIP-Великдень у церкві – фото

Російські держслужбовці знову відзначилися ганебною поведінкою. У місті Сизрань місцеві чиновники облаштували собі особистий VIP-куточок в церкві під час Великодньої служби.

Фото чиновників з храму опублікували у мережі. Користувачі висміяли та засудили такий вчинок "поважних персон", які вирішили відсторонитися від інших вірян.

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Зазначається, що на відгородженому і закритому від очей інших парафіян місці стояв мер Сизрані Микола Лядін, депутат Денис Кравчук та ще кілька місцевих "аристократів".

"Зазвичай в цьому кутку сповідуються у своїх дрібних і дурних грішках місцеві селяни, але сьогодні цю частину храму відвели під VIP-загін, щоб бідні не бачили, як настає Великдень у багатих", – пишуть у телеграм-каналі Baza.



Російські чиновники влаштували собі VIP-Великдень у церкві

Як видно на фото, у храм на Великдень прийшло багато людей. Місцеві чиновники поставили собі ширму в правій частині церкви, за якою і слухали літургію.



Чиновники у Росії під час Великодньої служби

Юзери зауважили, що така поведінка чиновників обурлива та ганебна.

"Зате, народ стоїть не з бидлом", "вони відгородилися не від людей, а від бризгів святої води", "людська пиха не знає меж", "позорище, перед богом усі рівні", "хай у пеклі собі окремі апартаменти бронюють", "справжні росіяни", – пишуть користувачі.