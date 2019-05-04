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      Росія у всій красі: чиновники влаштували собі VIP-Великдень у церкві – фото

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      Російські чиновники відгородились ширмою від парафіян у храмі на Великдень
      Російські чиновники відгородились ширмою від парафіян у храмі на Великдень / Фото з Facebook

      Російські держслужбовці знову відзначилися ганебною поведінкою. У місті Сизрань місцеві чиновники облаштували собі особистий VIP-куточок в церкві під час Великодньої служби.

      Фото чиновників з храму опублікували у мережі. Користувачі висміяли та засудили такий вчинок "поважних персон", які вирішили відсторонитися від інших вірян.

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      Зазначається, що на відгородженому і закритому від очей інших парафіян місці стояв мер Сизрані Микола Лядін, депутат Денис Кравчук та ще кілька місцевих "аристократів".

      "Зазвичай в цьому кутку сповідуються у своїх дрібних і дурних грішках місцеві селяни, але сьогодні цю частину храму відвели під VIP-загін, щоб бідні не бачили, як настає Великдень у багатих", – пишуть у телеграм-каналі Baza.


      Російські чиновники влаштували собі  VIP-Великдень у церкві

      Як видно на фото, у храм на Великдень прийшло багато людей. Місцеві чиновники поставили собі ширму в правій частині церкви, за якою і слухали літургію.


      Чиновники у Росії під час Великодньої служби

      Юзери зауважили, що така поведінка чиновників обурлива та ганебна.

      "Зате, народ стоїть не з бидлом", "вони відгородилися не від людей, а від бризгів святої води", "людська пиха не знає меж",  "позорище, перед богом усі рівні", "хай у пеклі собі окремі апартаменти бронюють", "справжні росіяни", – пишуть користувачі.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Релігія РПЦ Новини Росії
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