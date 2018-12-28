Росія уже почала втручатися у виборчі процеси в Україні та Молдові, – Порошенко

Російська Федерація почала реалізацію сценарію втручання у вибори в Україні та Молдові, проведення яких заплановане на 2019 рік.

Про це повідомляє Президент України Петро Порошенко, пише "Укрінформ".

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Під час виступу на відкритті оновленого пункту пропуску на кордоні з Молдовою “Паланка”, Петро Порошенко розповів, що Росія намагається використовувати сучасні інформаційні технології, зокрема для дискредитації керівництва України і Молдови.

В Україні і в Республіці Молдова 2019 рік є дуже важливим — є принципові вибори до парламенту Республіки Молдова, і є президентські та парламентські вибори в Україні. І, на жаль, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчі процеси,

– зазначив Порошенко.

Більше того, Порошенко зауважив, що Російська Федерація використовує у своїх цілях так звану "п’яту колону", яка, за словами президента "готова негайно бігти і вести переговори на умовах капітуляції з Росією".

Ніхто більше ніж ми, українці, хочемо миру, але миру на умовах міжнародного права і національних інтересів України, а не на умовах капітуляції,

– наголосив Петро Порошенко.

Варто додати, що Росія неодноразово втручалася у вибори різних країн світу: президентські вибори США 2016 року, референдум про Brexit у Британії в 2016 році та загальні вибори у 2017, у вибори президента Франції в 2017 році, парламентські вибори Німеччини у 2017 та референдум щодо статусу Каталонії у 2017.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Крім того, згідно з вимогами законодавства, чергові вибори парламенту мають відбутися наприкінці жовтня наступного року.