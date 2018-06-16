Росія в терміновому порядку відкликала дипломата з України через зброю, – ЗМІ

Кремль відкликав з України третього секретаря Генерального консульства РФ у Одесі Андрія Малакєя після того, як в його ручній поклажі під час посадки на рейс до Мінська був виявлено предмет схожий на сюрікен – металеву зброю японських ніндзя.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", інцидент стався ще 1 червня 2018 року – тоді у міжнародному аеропорту "Одеса" дипломат проходив багажний контроль, однак у відповідних служб виникла підозра, що у портфелі Малакєя перебуває заборонена річ. За підсумками санкціонованого дипломатом обшуку, був виявлено схожий на сюрікен предмет.

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Росія відкликала дипломата Малакєя, бо той намагався перевезти холодну зброю

Також зазначається, що у зв'язку зі знахідкою, російського дипломата було знято з рейсу та він покинув територію летовища.

До слова, транспортування дипломатами холодної зброї в ручній поклажі порушує Віденську конвенцію про консульські взаємини 1963 року та вимоги ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з авіабезпеки.

Додамо, що через інцидент українська сторона направила ноту до Росії, після чого російське МЗС в терміновому порядку відкликало Малакєя з України.



У зв'язку з інцидентом МЗС України направило ноту Генконсульству РФ у Одесі



Опісля російське МЗС в терміновому порядку відкликало Малакєя з України.

Нагадаємо, нещодавно на час розслідування Україна відкликала свого консула у Гамбурзі Василя Марушинця, оскільки той нібито оприлюднював антисемітські висловлювання у соцмережах.