19:12
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Росія в терміновому порядку відкликала дипломата з України через зброю, – ЗМІ

2338 Читать новость на русском
Генеральне консульство Росії у Одесі
Генеральне консульство Росії у Одесі / Соцмережі

Кремль відкликав з України третього секретаря Генерального консульства РФ у Одесі Андрія Малакєя після того, як в його ручній поклажі під час посадки на рейс до Мінська був виявлено предмет схожий на сюрікен – металеву зброю японських ніндзя.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", інцидент стався ще 1 червня 2018 року – тоді у міжнародному аеропорту "Одеса" дипломат проходив багажний контроль, однак у відповідних служб виникла підозра, що у портфелі Малакєя перебуває заборонена річ. За підсумками санкціонованого дипломатом обшуку, був виявлено схожий на сюрікен предмет.

Читайте також: Російського посла обікрали у Румунії, – ЗМІ

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
Росія відкликала дипломата Малакєя, бо той намагався перевезти холодну зброю 

Також зазначається, що у зв'язку зі знахідкою, російського дипломата було знято з рейсу та він покинув територію летовища.

До слова, транспортування дипломатами холодної зброї в ручній поклажі порушує Віденську конвенцію про консульські взаємини 1963 року та вимоги ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з авіабезпеки.

Додамо, що через інцидент українська сторона направила ноту до Росії, після чого російське МЗС в терміновому порядку відкликало Малакєя з України.

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
У зв'язку з інцидентом МЗС України направило ноту Генконсульству РФ у Одесі 

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
Опісля  російське МЗС в терміновому порядку відкликало Малакєя з України.

Нагадаємо, нещодавно на час розслідування Україна відкликала свого консула у Гамбурзі Василя Марушинця, оскільки той нібито оприлюднював антисемітські висловлювання у соцмережах.

Теги: Новини Росії Новини України Зброя Новини Одеси МЗС України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
сьогодні, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 23
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сьогодні, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 252
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сьогодні, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 709
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сьогодні, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 456
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 232
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук