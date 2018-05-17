Росія в Україні показала, що готова застосовувати силу, але вона досі наш сусід, – генсек НАТО

Хоч Росія і продовжує модернізувати свою армію та вже продемонструвала на прикладі України свою "готовність застосовувати силу", вона залишається "сусідом" НАТО, й Альянс буде надалі намагатися налагодити з нею діалог.

Таку думку в інтерв'ю Le Figaro висловив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який у середу, 16 травня, зустрічався в Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Росія самостверджується, істотно модернізує свої збройні сили, зокрема, їхні ядерні можливості. Вона проводить навчання своїх військ, оснащених звичайною та ядерною зброєю більш комплексно, чим знижує поріг її потенційного використання. Москва проявила свою волю до застосування сили в Україні та незаконно приєднала Крим. Вона стоїть за кібератаками і "гібридними" діями, націленими на наші демократичні інститути. НАТО відповідає на це пропорційним чином, посилюючи колективну оборону", – зазначив Столтенберг.

Водночас генсек Альянсу заявив, що відносини з Росією потрібно покращувати, "нехай це найближчим часом і буде неможливо", а також "уникати інцидентів, які на тлі напруженості можуть вилитися в небезпечні ситуації".

Росія залишається нашим сусідом. Ми не хочемо знову починати холодну війну або гонку озброєнь. Ми продовжуємо намагатися налагодити діалог з Росією, адже діалог можливий,

– додав чиновник.

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