21:54
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія в Україні показала, що готова застосовувати силу, але вона досі наш сусід, – генсек НАТО

1495 Читать новость на русском
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг / Nato

Хоч Росія і продовжує модернізувати свою армію та вже продемонструвала на прикладі України свою "готовність застосовувати силу", вона залишається "сусідом" НАТО, й Альянс буде надалі намагатися налагодити з нею діалог.

Таку думку в інтерв'ю Le Figaro висловив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який у середу, 16 травня, зустрічався в Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте також: НАТО прагне кращих відносин із Росією, – Столтенберг

"Росія самостверджується, істотно модернізує свої збройні сили, зокрема, їхні ядерні можливості. Вона проводить навчання своїх військ, оснащених звичайною та ядерною зброєю більш комплексно, чим знижує поріг її потенційного використання. Москва проявила свою волю до застосування сили в Україні та незаконно приєднала Крим. Вона стоїть за кібератаками і "гібридними" діями, націленими на наші демократичні інститути. НАТО відповідає на це пропорційним чином, посилюючи колективну оборону", – зазначив Столтенберг.

Водночас генсек Альянсу заявив, що відносини з Росією потрібно покращувати, "нехай це найближчим часом і буде неможливо", а також "уникати інцидентів, які на тлі напруженості можуть вилитися в небезпечні ситуації".

Росія залишається нашим сусідом. Ми не хочемо знову починати холодну війну або гонку озброєнь. Ми продовжуємо намагатися налагодити діалог з Росією, адже діалог можливий, 
– додав чиновник.

Читайте також: Вже не "Холодна війна", – генсек НАТО про російську політику залякування

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики НАТО Генсек НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 415
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1118
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1075
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4378
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук