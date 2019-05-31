Росія в Україні: як Медведчук впливає на Україну та допомагає Порошенку і Путіну

Про вплив Віктора Медведчука на українську політику та його співпрацю з Петром Порошенком, а також про зміну влади – в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, депутат Мустафа Найєм та громадський діяч Олег Рибачук.

Як наголосив Юрій Бутусов, через те, що змінилася влада і зайшов Коломойський, тепер Медведчука будуть вибивати з ринку – як з політичного, так і з ринку палива.

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За його словами, Медведчук ніколи не був політичною постаттю, яка могла визначати українську політику, він завжди був провайдером російських інтересів. "Те, що він (Віктор Медведчук, – 24 канал) досі існує говорить про те, що Путін активно впливає на українську політику, тому вірогідність агресії зберігається", – додав він.



Віктор Медведчук

Як Медведчука показують російському глядачеві

"Якщо говорити про телевізійний образ Медведчука, то його не так вже багато на російському телебаченні. Кума Путіна показують в програмах, де він говорить приємні для російського вуха речі. Також його можна побачити на телебаченні біля президента РФ, як наприклад, наприкінці 2017 року, коли була досягнута домовленість про останній обмін військовополоненими", – заявив власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

Що озвучує Медведчук:

Начебто в Україні громадянська війна. Що "Крим Наш", а тобто російський. Наразі окрім Медведчука так голосно про федералізацію України в державі ніхто не говорить. І ця тема важлива для Кремля. В питаннях церкви позиція Медведчука та Путіна ідентична.

Після нападу Російської Федерації на Україну в нашій державі далі продовжують поширювати згубні тези, які фактично загрожують існуванню української держави. Такі результати не дають назвати Медведчука невдахою. Проте сьогодні невдаха, а через декілька місяців – це ж саме він може говорити вже з трибуни Верховної Ради,

– заявив Цимбалюк.

Кореспондент УНІАН у Росії розповів про завдання Медведчука. В Кремлі немає ілюзій, що завтра вся Україна визнає окупацію Криму, або "громадянський" конфлікт на Донбасі. Проте, якщо ці тези повторюються з року в рік, то це вже матиме свої результати.

Як співпрацювали Медведчук та Порошенко

Як розповів журналіст Іван Верстюк, розвиток бізнесу Віктора Медведчука відбувся саме за час президентства Петра Порошенка, адже в 2011-2012 роках в нього були гроші лише на замовні публікації в ЗМІ, а вже в 2015-2016 роках Медведчук посів значне місце на потужному фінансовому ресурсі.



Іван Верстюк

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"Перша співпраця Порошенка та Медведчука відбулася в тих роках, коли Україна переживала вугільний кризис. Ми були фактично без вугілля. Порошенку потрібно було десь його знайти, тому Медведчук став тією людиною, яка була посередником між закупівлями вугілля з окупованої території Донецька і поставкою через фіктивний трейдер в Україну. Це стало запорукою подальших домовленостей", – відповів журналіст.

Вдруге Медведчук прислужився Порошенку, коли той задумуючись про переобрання на другий президентський термін, вирішив заручитися підтримкою телеканалу "112", тоді навіть йшла мова про придбання цього каналу. Але вони так і не домовилися і "112" відійшов до Медведчука. Згодом цей телеканал почав вести пропорошенківську риторику,

– сказав Верстюк.

За словами Верстюка, путінський почерк економічної гібридної війни в Україні – це енергетика, адже Путін розуміє, що через неї він має важіль впливу на дуже важливий ринок української економіки.

Як доповнив депутат Мустафа Найєм, одна з причин чому Медведчук політично залишився живим – це гріхи Петра Порошенка. Який не створив свою партію у Східній Україні та не мав там представництва "Блоку Петра Порошенка". Жодна інша партія там також не з'явилася.



Мустафа Найєм

"Сам Порошенко по факту оживив Медведчука. Ми розуміємо, що Путін наполягав на тому, що це його представник. Проте ніхто не змушував домовлятися з адміністрацією президента за Медведчука чи давати йому преференцій по бізнесу", – заявив Мустафа Найєм.

Спокушаємо Путіна до агресії

Редактор Юрій Бутусов наголосив, що в Україні вже шостий рік триває війна з Російською Федерацією, однак, це не заважає куму Путіна Віктору Медведчуку продавати російське дизельне пальне нашій державі, зокрема, Міністерству оборони та "Укрзалізниці".



Юрій Бутусов

Він пригадав, що у 2014 році Росія почала війну з того, що були заблоковані поставки палива, а тому Коломойський взяв на себе постачання в Міністерство оборони. Потім цю схему змінили у лютому 2015 року.

Країни, які розташовані на кордоні з Росією, не "обрізають" з нею контакти, але будують для себе потужні альтернативні канали постачання палива. Адже вони розуміють, яку небезпеку несе РФ, а тому не хочуть бути залежними від неї,

– пояснив Бутусов.

Він заявив, що ми маємо розуміти, якщо буде велика війна, то перше, що Росія вимкне – це постачання палива. Для того, аби унеможливити маневрування українських військ та виживання української економіки,

"Тому звичайно під час війни – це стратегічне питання, яке в будь-якому разі державі потрібно вирішувати. Ми створили самі собі проблему – фінансуємо коштом власних грошей Медведчука і російський вплив в Україні, ми підсадили самі себе на гілку російського палива. У такий спосіб ми спокушаємо Путіна для планування подальших агресивних дій. Він розуміє, що Медведчук – це легітимізація російського впливу на українську політику", – додав Бутусов.

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Чому Медведчук досі в українській політиці

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов стверджує, що українці пропускають проросійських політиків до Верховної Ради, тому що в країні панує демократія.

Є соціологічні питання, які показують, що на шостий рік війни від 10% до 15% українців особисто до Путіна ставляться добре. Відповідно усі вони є виборцями Медведчука. Ці 10%, якщо вони й будуть у Верховній Раді, то нічого не вирішують. Сам факт їх присутності дає можливість інформаційно маніпулювати у ЗМІ,

– пояснив Пономарьов.

Депутат стверджує, що попередня адміністрація дуже сильно намагалася від Росії повністю відгородитися й удавала, що цієї країни не існує. Такі дії призвели до того, що популярність такої людини, як Медведчук, зросла.



Ілля Пономарьов

Натомість народний депутат Мустафа Найєм вважає, що не варто переоцінювати Віктора Медведчука. Бо, по-перше, він повністю зламав єдність в лавах "Партії регіонів". По-друге, він зумів розколоти проросійський електорат та, по-третє, це уособлення людини, яка є політичною невдахою.

"Зараз єдиний його козир і завжди був – це Путін. Він не спирається на внутрішньоукраїнську історію, а є повністю інфільтрований з іншої країни в нашу політику. Ми маємо показати, що він повністю провалився по всіх фронтах. Єдине, що треба зробити – це відібрати від нього ті козирі, які він намагається нав’язати. Це автономізація Донбасу, російська мова, амністія. Всі ці три речі вони штучні", – додав народний депутат Мустафа Найєм.

Про зміну української влади

Як наголосив Олег Рибачук, і Зеленський, і інші говорять, що олігархів не буде, але наразі вони досі є, тому за ними (політиками, – 24 канал) потрібно слідкувати.

Зеленський сказав, що цього всього (старої системи, – 24 канал) більше не буде, що він це змінить. І пересічний українець думає, що Верховну Раду потрібно розігнати, бо має бути краще. Тепер Раду ми формуємо, але як це вийде? Зеленський зараз апелює, що давайте разом це зробимо. Але в мене відчуття, що вони там разом хочуть зробити знову нас,

– підсумував Рибачук.

Він також додав, що нам, не змінивши виборчий закон, очікувати, що нова Рада буде принципово інша – не варто.



Олег Рибачук

Більше – дивіться у повному відео ток-шоу.