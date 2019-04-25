Росія видає свої паспорти на Донбасі: Кремль звинуватив у всьому Зеленського

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова переконує, що Кремль вирішив спростити видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу, зокрема, і через заяви майбутнього українського президента Володимира Зеленського.

Так Захарова прокоментувала у своєму Facebook слова спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера про те, що "Рішення Росії спростити процес отримання громадянства для жителів "ЛНР" і "ДНР" підриває спроби імплементації мінських домовленостей".

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Хотілося би нагадати Волкеру, що 18 квітня 2019 року Володимира Зеленського заявив, що в разі своєї перемоги на виборах він виступить проти надання Донбасу особливого статусу, а також підкреслив, що закон про амністію для "ополченців" Донбасу він не підпише. Зеленський в інтерв'ю також зазначив, що конфлікт на Донбасі доведеться врегулювати дуже довго, і головною зброєю України з повернення Донбасу кандидат в президенти вважає інформаційну війну,

– наголосила так звана дипломатка.

За її словами, Держдепу слід було б відреагувати на такі заяви "так само безкомпромісно". Крім того, Захарова підкреслила, що "особливий статус Донбасу та амністія – одні з ключових положень мінських домовленостей".

24 квітня господар Кремля підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Відповідний документ з’явився на сайті президента РФ і уже набув чинності.

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Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів? Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.

На переконання Путіна, така ініціатива є нічим не іншим як "питанням суто гуманітарного характеру". Натомість в Україні вважають інакше. Зокрема, чинний президент Петро Порошенко заявив, що таким чином "Кремль готує наступний крок агресії проти України – анексію українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні". А майбутній гарант Володимир Зеленський наголосив, що це свідчить про визнання Росією своєї відповідальності як держави-окупанта. Крім того, офіційний Київ вже звернувся до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента – відповідне засідання розпочнеться 22 квітня о 22:00.