Росія відкрила дані про зарплати своїх військових, – ЗМІ

Інформація про зарплати, посади, місце служби російських військових є доступною для всіх на офіційному сайті Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє "Фонтанка".

Отримати цю інформацію можна увійшовши в розділ "Особистий кабінет". Способів зайти у нього є два – за допомогою реєстрації, із введенням логіна і пароля. Їх користувач формує самостійно і може змінювати.

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Для другого способу реєстрація не потрібна. Натомість знадобиться ввести особистий номер військовослужбовця і дату його народження.

При цьому на сайті можна дізнатися не лише розміри зарплат,а й інформацію про надбавки. Наприклад, отримані за особливі умови військової служби, службу в пустельних і гірських районах, виконання завдань, пов'язаних з ризиком для життя.