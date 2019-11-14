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      Росія відкрила морський фронт агресії проти України, – командувач ВМС Воронченко

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      РФ поступово здійснюють повзучу агресію у Чорному морі
      РФ поступово здійснюють повзучу агресію у Чорному морі / Ілюстративне фото

      Росія за останні 5 років серйозно підвищила бойовий потенціал Чорноморсього флоту. Вона зосередила в акваторії Чорного моря нові кораблі з крилатими ракетами, С-400, а на території окупованого Криму тримає винищувачі та бомбардувальники.

      Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки, повідомляє пресслужба Міноборони. За його словами, усі ці ознаки свідчать про відкриття Кремлем морського фронту проти України.

      Важливо: Російські бомбардувальники відпрацьовували удар по Одесі, – Воронченко

      "За 5 років, починаючи з 2014 року, Росія значно підвищила бойовий потенціал Чорноморського флоту і сконцентрувала в Чорному морі нові кораблі та підводні човни, які несуть ударну ракетну зброю типу крилатих ракет "Калібр" дальньої дії", – наголосив адмірал.

      Він додав, що окупанти також створили багатоешелоновану систему протикорабельної оборони, посилили систему ППО навколо окупованого Криму установками С-400, які дають змогу знищувати цілі на відстані до 240 кілометрів. 

      Росія фактично відкрила ще один фронт агресії проти нашої держави – морський. Невипадково вибрано акваторії Азовського та Чорного морів, адже окупанти мають чисельну перевагу у корабельному складі, в озброєнні тощо,
      – наголосив Воронченко.

      Командувач ВМС переконаний, що головна мета Росії сьогодні – повністю заблокувати порти на Азові. Це завдасть серйозного удару по українській економіці та ускладнить ситуацію в портах.

      "Окупанти поступово здійснюють повзучу агресію у Чорному морі. Під час проведення своїх навчань вони закривають фактично дві третини Чорного моря, блокуючи шляхи цивільного судноплавства не лише в напрямку українських портів, але й інших країн регіону", – підсумував адмірал.

      Як РФ блокує Керченську протоку і як це вплинуло на порти України?Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Окрім того, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

      У той же час морські порти України, розташовані на березі Азовського моря, недоотримали 6 мільярдів гривень доходів. Таких збитків вони зазнали за п'ять років, з початку відкритої агресії Росії.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Чорне море Конфлікт в Азовському морі Збройні сили України Зброя
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