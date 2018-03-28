Росія відкрито застосувала зброю масового знищення, – глава Пентагону

Спроба Росії отруїти колишнього працівника ГРУ ГШ Росії Сергія Скрипаля та його доньки в британському місті Солсбері бойовою хімічною речовиною слід розглядати як застосування зброї масового знищення на території країни НАТО.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс коментуючи атаку в Солсбері, передає Укрінформ.

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"Ще одна проблема, яка постала перед нами прямо зараз: очевидне, цілком очевидне застосування Росією зброї масового знищення, хімічної речовини, в Європі вперше після Другої світової війни", – сказав глава американського оборонного відомства.

Він назвав дії Росії "нерозважливими" і підкреслив – замість того, аби мати дружні відносини - у Москві обрали шлях конфронтації з країнами НАТО.

Крім того, заперечення Кремля до причетності отруєння у Солсбері, Меттіс порівняв із запереченням російського вторгнення у Крим та на Донбас. Також глава Пентагону привітав висилку російських розвідників з дипустанов по всьому світу і єдність країн Заходу.

Нагадаємо, півтори сотні російських дипломатів були вислані з Британії через отруєння родини Скрипалів. В знак солідарності ще 26 країн показали на двері російським дипломатам. Колишнього співробітника ГРУ та його доньку отруїли на початку березня в Солсбері. Лондон поклав відповідальність за інцидент на Росію.