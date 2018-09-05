Росія відмовилася забрати своїх громадян в обмін на бранців Кремля

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що Російська Федерація відмовилась обміняти своїх громадян, засуджених в Україні, на українських політв’язнів Кремля.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За словами Ірини Геращенко, це означає, що Росія офіційно кинула росіян в українських тюрмах.

Заблоковано процес звільнення заручників. Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів, заявивши, що "РФ не має відношення до конфлікту і нас там немає",

– написала Геращенко.

Вона запевнила, що Україна продовжуватиме апелювати і до Росії, й до світу, що жодна країна не має права відмовлятися від своїх громадян.

З позитивних новин, за словами Ірини Геращенко, те, що вже у суботу посол ОБСЄ Тоні Фріш відправиться на окупований Донбас і спробує отримати доступ до українських заручників.

До слова, український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі написав нового листа своїм друзям в Україні. У ньому він пише про свій стан та плани після визволення.