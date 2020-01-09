Росія відмовилася від компенсацій за поставки на окупований Донбас, – "Нафтогаз"

Російська компанія "Газпром" у межах угоди з українським "Нафтогазом" повністю відмовилася від претензій на оплату поставок газу на окупований Донбас.

Як зауважив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час брифінгу, в старому контракті на транзит і поставки газу було прописано точки входу до ГТС України. А вони сьогодні перебувають на окупованому Донбасі.

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Водночас він наголосив, що на кінець 2019 року жодні поставки на окуповану територію Донбасу українська сторона не повинна оплачувати.

Вітренко уточнив, що "Газпром" відмовився від претензій у межах нових домовленостей про транзит.

Раніше голова компанії "Газотранспортна система України" Сергій Макогон наголошував, що Росія в повному обсязі сплачує за транзит свого газу через територію України з початку 2020 року.

Що відомо про новий транзитний договір між України та Росією

30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.

Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

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