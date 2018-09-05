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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Росія відмовляється надати інформацію про своїх слідчих на Донбасі, – Геращенко

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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Прямий

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Росія категорично відмовилася говорити про будь-які слідчі групи на Донбасі. Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія відправила їх на схід України, аби розслідувати вбивство керівника донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Про це політик написала у своєму Facebook.

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Геращенко заявила, що Україна поставила РФ вимогу надати повну інформацію відносно фактів і заяв в ЗМІ, що російська сторона направила на окупований Донбас слідчих, аби розслідувати вбивство ватажка бойовиків. Росіяни категорично відмовилися надати ОБСЄ і Украіні будь-яку інформацію про свої слідчі групи.

По-перше, це грубе порушення українського законодавства, на нашій суверенній території слідчі дії можуть вести тільки українські слідчі органи, або ж – з дозволу відповідних структур, а ми росіянам таких дозволів не давали. По-друге, це й порушення Кримінального кодексу самої РФ, який передбачає, що слідчі органи можуть працювати тільки на території федерації. Й фактично це визнання РФ окупації Донбасу, якщо там вже шастають не лише військові чи фсб-шники, але й слідчі,
– додала Геращенко.

Також Росія відмовилася продемонструвати тіла мертвих бойовиків. На думку Геращенко, це – іще одне підтвердження російського сліду.

"Дуже яскраво в цій історії прослідковується паралель зі ще одним злочином, до якого причетна РФ – збитим Боїнгом МН 17, коли росіяни і їх маріонетки так само відмовили в доступі міжнародних моніторингових місій до місця трагедії і заблокували всю інформацію з місця злочину. Так сам злочинець замітає сліди", – підсумувала політик.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що Росія відправила на Донбас працівників ФСБ, які допомагають у розслідуванні вбивства лідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

А сьогодні, 5 вересня, стали відомі нові деталі організації вбивства.

хроніка подій
Теги: Новини України Вбивство Захарченка Ірина Геращенко Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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