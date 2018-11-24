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      Росія відправила новий "гумконвой" на Донбас: з'явилась жорстка реакція України

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      МЗС засудило черговий "гумконвой", який РФ відправила на Донбас
      МЗС засудило черговий "гумконвой", який РФ відправила на Донбас / Фото з відкритих джерел

      Україна засудила вторгнення чергового російського так званого "гумконвою" на окупований Донбас. Він є цинічним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

      Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

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      В українському дипвідомстві назвали такі дії Росії черговою провокацією всупереч домовленостям про перемир'я у війні на Донбасі.

      Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" Російської Федерації як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям,
      – наголосили в МЗС.

      Зазначимо, 22 листопада на окуповані території Донецької і Луганської областей прибули автомобілі так званої "83-ї гуманітарної колони" з РФ.

      Відомо, що попередня автоколона з "гумконвоєм" прибула на окуповану територію наприкінці жовтня.

      Росія доставляє так звану "гуманітарну допомогу" до складу яких нібито входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що Кремль насправді передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

      Що таке мінські угоди?Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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