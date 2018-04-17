Росія відправила в Сирію десантний корабель: фото

В акваторію Середземного моря увійшов російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту.

Про це пише УП.

Корабель рухається до бази матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, у сирійський порт Тартус.

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При проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК помітили військовихі, що охороняють російську техніку.

Судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.