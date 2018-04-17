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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія відправила в Сирію десантний корабель: фото

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Війна в Сирії
Війна в Сирії / Фото з соцмереж

В акваторію Середземного моря увійшов російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту.

Про це пише УП.

Корабель рухається до бази матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, у сирійський порт Тартус.

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При проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК помітили військовихі, що охороняють російську техніку.

Судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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