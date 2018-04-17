Росія відправила в Сирію десантний корабель: фото
В акваторію Середземного моря увійшов російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту.
Про це пише УП.
Корабель рухається до бази матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, у сирійський порт Тартус.
При проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК помітили військовихі, що охороняють російську техніку.
Судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".
У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.