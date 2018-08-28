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Росія відреагувала на заяву Порошенка про розрив договору про дружбу

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Україна-Росія
Україна-Росія / Фото з відкритих джерел

Розрив базового договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією не матиме практичного значення.

Про це заявив глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков, передає IZ.

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"Наслідків ніяких особливих реальних практичних не буде. З іншого боку, морально-політичних не буде зобов'язань у Росії здійснювати ті чи інші угоди", – заявив Калашніков, додавши: для розриву угоди одна зі сторін повинна заявити про це до кінця жовтня.

Сьогодні, 28 серпня, Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. За його словами, договір про дружбу з РФ з вини Москви вже давно став анахронізмом. Президент заявив, що вже найближчим часом очікує від МЗС України необхідний пакет документів для його припинення.

Про який договір йдеться?

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Новини Росії Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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