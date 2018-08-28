Росія відверто відмовляється допустити на Донбас делегацію ООН – посол

Україна має намір запросити на Донбас декілька різних делегацій ООН за участі постійних працівників країн-членів та інших співробітників ООН. Мета пропозиції полягає у тому, щоб члени делегацій особисто ознайомилися із ситуацією на сході України.

Про це УНІАН повідомив постійний Представник України при ООН Володимир Єльченко під час засідання прес-клубу МЗС у Києві.

"Давно в мене була така ідея, я її наполегливо просував, щоб делегація Ради безпеки відвідала Донбас. Для цього, на жаль, також потрібне рішення Ради безпеки. І Росія просто відверто сказала, що вона його заблокує", – заявив Єльченко. "Вони дуже не хочуть, щоб стільки людей побачили, що робиться навіть на нашій стороні, не кажучи вже про неконтрольовану частину", – додав він.

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Єльченко заявив, що, незважаючи на таку позицію Росії, показати іноземним делегаціям події вздовж лінії розмежування на території, яку контролює уряд України, буде "дуже корисно". Саме тому у разі протидії Росії Україна намагатиметься діяти іншим чином. До прикладу, запросити на Донбас окремих представників ООН замість мандатованої делегації Ради Безпеки.

Також Єльченко вважає, що необхідно запрошувати на схід України представників тих країн, які "далекі від проблеми" Донбасу. Зокрема це країни Латинської Америки, Африки та Азії. За словами дипломата, серед тих країн є багато прихильників України, але вони "перебувають під тиском Росії".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні "Нормандська четвірка" обговорить питання розміщення миротворців на Донбасі.