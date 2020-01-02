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      Росія видворила в Україну і заборонила в'їзд кримському блогеру, який підтримував анексію

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      Блогера Гайворонського вигнали з окупованого Криму / qha.com.ua

      Росія вигнала з анексованого Криму ялтинського блогера Євгена Гайворонського. Через російсько-український кордон на Донбасі його видворили на територію України. Нині блогер вже оселився у хостелі в Києві.

      В останньому йому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє "Крим.Реалії".

      До слова: Окупанти випустили з кримського СІЗО в'язня, зіпсувавши його український паспорт: фото

      Протягом 9 днів його утримували у в'язниці для іноземців у Краснодарському краї. Звільнили його після втручання української влади та російських активістів.

      Зокрема, участь у його звільненні взяли український генконсул у Ростові Руслан Малишевський, російський політолог Ігор Ейдман і помічника прем'єр-міністра України. Тоді Гайворонського звільнили і доставили до російсько-українського кордону у бік Луганської області.

      Коли співробітник ФСБ видворяв мене, він же і заборонив мені в'їзд у Росію. Так само він хотів і відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну, все було добре і правильно
      – розповів Гайворонський.

      Блогер зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, оскільки має "грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок" щодо ситуації у Криму і Росії.

      Що відомо про Гайворонського?Євген Гайворонський – український журналіст та блогер. Народився у Донецьку, але з часом переїхав у Ялту, де і проживав на момент анексії Криму.

      У 2014 році він підтримав окупацію півострова Росією, а трохи згодом отримав російський паспорт. Після побиття та переслідування з боку правоохоронців Гайворонський відмовився від російського громадянства, бо "було видане з порушеннями". Після цього переслідування лише підсилилися.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Російська пропаганда Новини Росії Рефат Чубаров Журналісти ЗМІ
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