Росія видворила в Україну і заборонила в'їзд кримському блогеру, який підтримував анексію

Росія вигнала з анексованого Криму ялтинського блогера Євгена Гайворонського. Через російсько-український кордон на Донбасі його видворили на територію України. Нині блогер вже оселився у хостелі в Києві.

В останньому йому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє "Крим.Реалії".

До слова: Окупанти випустили з кримського СІЗО в'язня, зіпсувавши його український паспорт: фото

Протягом 9 днів його утримували у в'язниці для іноземців у Краснодарському краї. Звільнили його після втручання української влади та російських активістів.

Зокрема, участь у його звільненні взяли український генконсул у Ростові Руслан Малишевський, російський політолог Ігор Ейдман і помічника прем'єр-міністра України. Тоді Гайворонського звільнили і доставили до російсько-українського кордону у бік Луганської області.

Коли співробітник ФСБ видворяв мене, він же і заборонив мені в'їзд у Росію. Так само він хотів і відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну, все було добре і правильно

– розповів Гайворонський.

Блогер зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, оскільки має "грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок" щодо ситуації у Криму і Росії.

Що відомо про Гайворонського?Євген Гайворонський – український журналіст та блогер. Народився у Донецьку, але з часом переїхав у Ялту, де і проживав на момент анексії Криму.



У 2014 році він підтримав окупацію півострова Росією, а трохи згодом отримав російський паспорт. Після побиття та переслідування з боку правоохоронців Гайворонський відмовився від російського громадянства, бо "було видане з порушеннями". Після цього переслідування лише підсилилися.