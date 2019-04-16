Росія вигнала польського віце-консула

МЗС Росії визнала небажаною особою на своїй території одного з польських віце-консулів та змусила його покинути Росію. Наголошується, що він працював в Іркутську.

Цю інформацію підтвердила речниця МЗС Польщі Ева Сувара, передає сайт "Польське радіо".

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За її словами, керівництво Російської Федерації визнало одного з чиновників польської консульської служби в Іркутську персоною нон-ґрата. "Це результат застосування керівництвом Російської Федерації принципу взаємності", – сказала речниця зовнішньополітичного відомства Польщі.

Зазначається. що таке рішення РФ прийняла минулого тижня у відповідь на подібні дії Варшави стосовно одного з російських дипломатів.

Наразі дипломат прямує до Польщі, він вже покинув місце своєї служби.