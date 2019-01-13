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      Росія виграла естафету в Оберхофі, Україна з двома колами штрафу Меркушиної тільки 8-а

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      Результати естафети в Оберхофі
      Результати естафети в Оберхофі / twitter.com/Biathlon_Sb

      У рамках четвертого етапу Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася жіноча естафета. Перемогу в надзвичайно складній гонці, яка була переповнена падіннями, здобула збірна Росії.

      Друге місце взяли біатлоністки збірної Німеччини, які відстали від росіянок на 33 секунди. Бронзова медаль в активі збірної Чехії, яка програла Німеччині тільки три секунди.

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      Після першого етапу лідерство у гонці захопила Італія на чолі з Лізою Віттоцці. Однак італійки швидко втратили свою перевагу. Ніколь Гонтьє пішла на коло штрафу після стрільби лежачи, дозволивши на деякий час захопити лідерство у гонці США. А після стійки Гонтьє взагалі відправилася на 5 штрафних кіл і поховала перспективи своєї команди.

      Лідерство ж перейшло до Німеччини. Франциска Хільдебранд попри падіння на дистанції, не використала жоден додатковий патрон під час стрільби, що дозволило їй першою передати естафету Францисці Пройс. На другому місці була Росія, третьою – Норвегія.

      До другої стрільби Пройс утримувала перевагу, однак дві помилки на стійці дозволили росіянці Ларисі Кукліній на деякий час вийти вперед. Та Пройс відіграла 16 секунд відставання та передала естафету першою. До другої стрільби лідирувала Німеччина, однак два промахи Херрман дозволили росіянці Катерині Юрловій-Перхт вийти вперед та впевнено здобути перемогу в гонці. Херрман не віддала друге місце чешці Еві Пускарчіковій.

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      Україна завершила гонку на 8 місці. Першою з українок у гонці бігла Юлія Журавок. Саме їй тренерський штаб збірної України довірив місце у складі. Під час стрільби на двох вогневих рубежах Юлія допустила по одному промаху. Також Журавок не продемонструвала хорошу швидкість, тому передала естафету Юлії Джимі тільки  14-ю з відставання майже у півтори хвилини.

      Юлія Джима першу стрільбу подолала надзвичайно впевнено. Українка не допустила жодного промаху й відстрілялася надзвичайно швидко, що дозволило їй піднятися на 9 місце. Другий вогневий рубіж вона подолала з двома додатковими патронами й передала естафету Віті Семеренко 11-ю. Віта надзвичайно швидко та головне влучно відпрацювала на стрільбі лежачи та скоротила відставання від суперниць. Стійку Семеренко подолала також без проблем і передала естафету Анастасії Меркушиній шостою.

      Анастасія першу стрільбу подолала без проблем і вийшла зі стадіону 4-ю, програючи Херрман понад півтори хвилини. Однак фатальною стала стрільба стоячи, після якої Меркушина побігла на два кола штрафу. Анастасія на фініші програла Ханні Еберг і фінішувала восьмою.

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      Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина Юлія Журавок Юлія Джима Віта Семеренко
      Джерело: 24 Канал
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