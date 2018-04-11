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Росія використовує газ не лише як політичну зброю, а й як джерело фінансування, – Клімкін

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Клімкін вважає, що Росія використовує газ не лише як політичну зброю
Клімкін вважає, що Росія використовує газ не лише як політичну зброю / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що у Європі повинні зрозуміти: купівля газу у Росії є перш за все фінансуванням гібридної війни, яку ця країна веде проти усього цивілізованого світу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Серед вражень від поїздки до Берліна найсильніше – це відчуття, що перебуваєш в колі друзів. Розумієш, що все більше людей в Німеччині усвідомлює: купувати газ у злочинців – це пастка ЄС для себе ж, та й у цілому – аморально,
– зазначив Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України зауважив, що у ЄС є й такі, що бояться Росії і хочуть прив’язати її до себе, та ще й на цьому заробити. За його словами, хтось навіть посилається на те, що і в часи "холодної війни" Німеччина купувала газ в СРСР, і це сприяло стабільності в Європі. Проте, Клімкін запевняє, що вони страшенно помиляються, бо навіть СРСР не захоплював території інших держав, як сьогодні це робить Росія.

Клімкн додає, що Україна має допомогти перш за все тим, хто чітко усвідомлює, що Росія використовує газ не лише як політичну зброю, а й як джерело фінансування своєї гібридної війни проти цивілізованого світу.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч голів МЗС країн G7 від канадського міністра Христі Фріланд. Зустріч відбудеться 22 квітня у Торонто. Українська делегація буде присутня на ній вперше.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Євросоюз Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 канал
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