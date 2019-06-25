Росія вимагає підтвердити її повноваження в ПАРЄ: делегація погрожує не прийти на вибори генсека

Російська делегація, яку 25 червня поновили в Парламентській асамблеї Ради Європи, збирається пропустити вибори генсека організації. Все тому, що їм "не підтвердили повноваження".

Про це заявив глава делегації, віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, передає ТАСС.

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Ми не будемо голосувати. Я думаю, що ми, напевно, і в зал не прийдемо, бо навіщо там сидіти, поки у нас немає повноважень. Нехай нам підтвердять повноваження, ми проголосуємо за генсека і будемо далі працювати,

– сказав представник російського парламенту.

Загалом росіяни хочуть зробити свій ультиматум якомога очевиднішим. Річ у тім, що під час першої частини засідання ПАРЄ депутати вибиратимуть нового генерального секретаря, а під час другої – вирішуватимуть питання із російськими повноваженнями в організації.

Зазначимо, що відразу після повернення у ПАРЄ Росія висунула євродепутатам ультиматум. Вони кажуть, що покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують хоча б "маленькі санкції".

Моя позиція – зробити нашу неучасть у виборах генсека до відновлення наших повноважень максимально явною. Як ми можемо це зробити при таємному голосуванні? Тільки відсутністю в залі,

– додав Толстой.

Як Росію повернули до ПАРЄ?

Голосуванням за резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення країни-агресора до міжнародної організації. За це висловились 118 євродепутатів, проти – 62, утримались – 10.



Країни, які голосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка

Хто, як і чому так голосував – читайте тут.

Чому Росію раніше виключили з ПАРЄ?

Через агресію проти України у 2014 році, а зокрема – анексію Кримського півострову. П'ять довгих років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення агресора у склад організації. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ.

Після цього українська делегація заявила, що призупиняє свою діяльність в ПАРЄ.

Що це означає і чи скасують всі накладені раніше проти Росії санкції – читайте тут.