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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія вимагає підтвердити її повноваження в ПАРЄ: делегація погрожує не прийти на вибори генсека

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      Рада Європи
      Рада Європи / Council of Europe

      Російська делегація, яку 25 червня поновили в Парламентській асамблеї Ради Європи, збирається пропустити вибори генсека організації. Все тому, що їм "не підтвердили повноваження".

      Про це заявив глава делегації, віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, передає ТАСС.

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      Ми не будемо голосувати. Я думаю, що ми, напевно, і в зал не прийдемо, бо навіщо там сидіти, поки у нас немає повноважень. Нехай нам підтвердять повноваження, ми проголосуємо за генсека і будемо далі працювати,
      – сказав представник російського парламенту.

      Загалом росіяни хочуть зробити свій ультиматум якомога очевиднішим. Річ у тім, що під час першої частини засідання ПАРЄ депутати вибиратимуть нового генерального секретаря, а під час другої – вирішуватимуть питання із російськими повноваженнями в організації.

      Зазначимо, що відразу після повернення у ПАРЄ Росія висунула євродепутатам ультиматум. Вони кажуть, що покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують хоча б "маленькі санкції".

      Моя позиція – зробити нашу неучасть у виборах генсека до відновлення наших повноважень максимально явною. Як ми можемо це зробити при таємному голосуванні? Тільки відсутністю в залі,
      – додав Толстой.

      Як Росію повернули до ПАРЄ?

      Голосуванням за резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення країни-агресора до міжнародної організації. За це висловились 118 євродепутатів, проти – 62, утримались – 10.

      країни, які голосували за повернення Росії до ПАРЄ
      Країни, які голосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка

      Хто, як і чому так голосував – читайте тут.

      Чому Росію раніше виключили з ПАРЄ?

      Через агресію проти України у 2014 році, а зокрема – анексію Кримського півострову. П'ять довгих років українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення агресора у склад організації. Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ.

      Після цього українська делегація заявила, що призупиняє свою діяльність в ПАРЄ. 

      Що це означає і чи скасують всі накладені раніше проти Росії санкції – читайте тут.

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      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Санкції
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