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Росія вимагає позбавити США права проводити спортивні змагання: названо причину

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Захарова озвучила вимогу Росії про позбавлення США права проводити спортивні змагання
Захарова озвучила вимогу Росії про позбавлення США права проводити спортивні змагання / ТАСС

Міністерство закордонних справ Росії звернулось до міжнародних спортивних організацій із закликом не надавати Сполученим Штатам Америки права на проведення змагань. Така ініціатива пов'язана із затримками з видачами американських віз росіянам, зокрема, спортсменам.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "РБК".

Захарова пояснила, що Росія розцінює візові обмеження для її спортсменів як спробу позбутися сильних суперників та ізолювати країну.

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За словами представниці російського МЗС, із проблемами при в'їзді до США зіштовхуються російські спортсмени, запрошені на міжнародні змагання. Зокрема, у візових співбесідах було відмовлено збірній РФ з вільної боротьби і командам з кінного та вітрильного спорту.

Візові обмеження для наших спортсменів, які мають офіційні запрошення на подібні заходи, – очевидна дискримінація спортсменів, країни і, звичайно, удар по міжнародному спорту. Поки таке становище не зміниться, пропонуємо міжнародним спортивним федераціям утримуватися від надання США права на проведення змагань. Не можна потурати тій державі, яка явно змішує спорт і політику,
– заявила Захарова.

Водночас генконсул США Лоуренс Тобі пояснив "візову кризу" масовою висилкою американських дипломатів з Росії у 2017 році. Через це дипломатичним представництвам бракує персоналу для обробки запитів на в'їзд. Генконсул запевнив, що Вашингтон не розглядає візові обмеження як метод тиску на росіян.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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