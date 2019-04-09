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      Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому: фото

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      Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому
      Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому / Фото з відкритих джерел

      На окупованому Донбасі російські війська продовжують застосовувати зразки новітнього озброєння виробництва РФ.

      Зокрема, 5 квітня проросійські бойовики здійснили обстріл українських позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметрів, повідомиои у прес-штабі ООС.

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      Військові знайшли на місці обстрілу уламки снарядів окупантів. Результати аналізу показали, що бойовики використовують керовані 152-міліметрові артилерійські боєприпаси типу "Краснополь".

      Такі снаряди є на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС Росії. Серійне виробництво здійснюється концерном "Калашников".

      зброя україна росія окупанти війна донбас
      Знайдені уламки снарядів//Фото: ООС

      Військові наголошують, що окупанти знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 канал
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