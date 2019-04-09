Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому: фото

На окупованому Донбасі російські війська продовжують застосовувати зразки новітнього озброєння виробництва РФ.

Зокрема, 5 квітня проросійські бойовики здійснили обстріл українських позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметрів, повідомиои у прес-штабі ООС.

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Військові знайшли на місці обстрілу уламки снарядів окупантів. Результати аналізу показали, що бойовики використовують керовані 152-міліметрові артилерійські боєприпаси типу "Краснополь".

Такі снаряди є на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС Росії. Серійне виробництво здійснюється концерном "Калашников".



Знайдені уламки снарядів//Фото: ООС

Військові наголошують, що окупанти знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу.