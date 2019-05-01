Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення, – InformNapalm

РФ випробовує на окупованій частині Донбасу нову систему орбітального придушення "Тірада-2", яка наразі офіційно не стоїть на озброєнні російської армії.

Про це йдеться у розслідуванні спільноти InformNapalm.

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Зазначається, що наявність російської системи "Тірада-2" на Донбасі вказує не тільки на проведення випробувань новітніх російських систем РЕБ у бойових умовах проти української армії, але і на спроби РФ перешкодити отриманню сигналу стратегічним дроном США RQ-4B Global Hawk, який періодично проводить моніторинг вздовж лінії зіткнення.

16 березня 2019 року у звіті СММ ОБСЄ вперше з'явилася інформація про присутність на окупованій Росією частині українського Донбасу системи орбітального придушення "Тірада-2".

Ця інформація виявилася сенсаційною,оскільки офіційно комплекс "Тірада-2" у 2019 році лише планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.

3 квітня 2019 року Twitter української місії в ОБСЄ опублікував фото з БПЛА автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель" та комплексу "Тірада-2", які були зафіксовані СММ ОБСЄ неподалік від населеного пункту Южна Ломуватка на Донбасі.



Фото з безпілотника ОБСЄ

Оскільки інформації про точні координати на слайді ОБСЄ не було зазначено, волонтери спільноти InformNapalm переглянули знімки в google maps і знайшли точне місце фіксації – це 48.418126 38.511170. Також вони встановили, що на знімках в даному районі, починаючи з 2017 року періодично перебувають КУНГи з антенами на армійських вантажівках, що вказувало на постійну присутність систем РЕБ.

Фото "Тіради-2" з дрону ОБСЄ допомогло звузити пошук справжніх фотографій цього таємного комплексу, які все ж таки через необережність пресс-служби МО РФ потрапили в мережу Інтернет. Ймовірно, вони спочатку були опубліковані на сайті МО РФ, потім їх підхопили російські пропагандистські ЗМІ, бо саме з посиланням на ці джерела і вдалося виявити одну з небагатьох справжніх фото комплексу, яке автори розслідування знайшли у передруку новини на Baltnews.lt.



Фото виявлене волонтерами

Оскільки фото не мало підпису, який би підтверджував, що це саме "Тірада-2". Однак волонтери виявили ще одне фото, яке також без підпису ілюструвало статтю про новітні російські розробки РЕБ.



Друге фото виявлене волонтерами

На задньому плані фотографії видно ту ж саму систему, тільки з розгорнутою другою антеною. А підпис, який був вшитий у фото вказує що воно зроблене 18.07.2018 на Ніколо-Александровському полігоні в Ставрапольському краї РФ.

Зазначається, що Росіяни намагалися приховати витік фото цього комплексу РЕБ і прибирали поодинокі фотографії з сайтів.



Волонтери InformNapalm порівняли виявлені фото та фото ОБСЄ

У розслідувані волонтери дійшли висновку, що виявлені фото та зафіксовані кадри безпілотником ОБСЄ демонструють новітню російську систему орбітального придушення "Тірада-2".